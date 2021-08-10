В Португалии умерла семья антипрививочников

Житель английского Кардиффа Фрэнсис Гонсалвеш потерял отказавшихся от вакцинации против коронавируса мать отца и брата — они умерли, заразившись COVID-19.

Житель английского Кардиффа Фрэнсис Гонсалвеш потерял отказавшихся от вакцинации против коронавируса мать, отца и брата — они умерли, заразившись COVID-19.

Как передаёт Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Daily Mail.

Отцу Френсиса было 73 года, матери — 65 лет, брату — 40 лет, все они жили в Португалии. Родственники не захотели прививаться, потому что стали жертвами дезинформации, распространяемой противника вакцинации.

«Они (члены семьи — прим. ред.) попали под влияние пропаганды против вакцинации, которая ведется вокруг. Это рассчитано на людей, которые боятся, и те попадают в ловушку», — рассказал Гонсалвеш.

Он добавил, что не понимает людей, которые верят, что власти организовали кампания по вакцинации, чтобы им навредить.

Фрэнсис отметил, что у его матери были серьезные проблемы со здоровьем, а отец недавно лежал в больнице из-за камней в почках. Больше всего он был шокирован гибелью брата, которого назвал «самым здоровым в семье».