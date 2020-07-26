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В Португалии создали убивающую коронавирус маску

В Португалии создали убивающую коронавирус маску Группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса.
Другие страны
26 июля 2020 г. 08:32
В Португалии создали убивающую коронавирус маску

Группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило издание La Razon.

Отмечается, что подобный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям и особой инновационной ткани со специальным покрытием.

В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.

Повязка, как сообщили ученые, является многоразовой. В результате экспериментов во французском Институте Пастера выяснилось, что стирать ее можно не менее 50 раз.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 16,1 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали свыше 647 тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusu məhv edən tibbi maska yaradıldı
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