В Португалии состоятся парламентские выборы

Парламентские выборы состоятся в воскресенье в Португалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

Последние опросы общественного мнения пророчат уверенную победу Социалистической партии премьер-министра Антониу Кошты. Тем не менее политическая сила рискует не получить абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно самостоятельно сформировать будущее правительство.