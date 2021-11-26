В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

Власти Португалии решили восстановить ограничения против коронавируса COVID-19 спустя два месяца после их отмены, несмотря на высокий уровень вакцинации.

Власти Португалии решили восстановить ограничения против коронавируса COVID-19 спустя два месяца после их отмены, несмотря на высокий уровень вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press , с первого декабря ношение масок в закрытых посещениях снова станет обязательным. Также для посещения ресторанов, кинотеатров и отелей необходимо будет предоставить электронный сертификат, подтверждающий вакцинацию или выздоровление от коронавируса. Более того, вакцинированные граждане должны будут предоставить отрицательный тест, если захотят посетить больницы, дома престарелых, спортивные мероприятия, бары и дискотеки. Все люди, прибывающие в страну, также должны будут предоставить отрицательный тест.

Власти рекомендуют регулярно тестироваться и, по возможности, работать из дома.

По словам премьер-министра Португалии Антониу Кошты, несмотря, на то, что в стране, в отличие от многих других европейских государств, сейчас не наблюдается сильных вспышек коронавируса, строгие меры нужны, чтобы предотвратить рост заболеваемости в зимний период, когда увеличивается количество респираторных инфекций.

В Португалии с 1 октября сняли почти все коронавирусные ограничения, в частности, разрешили без каких-либо ограничений посещать рестораны и массовые мероприятия и возобновили работу ночных клубов.

За весь период пандемии в Португалии было выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 18 тысяч смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило около 86,6% населения.