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В Португалии разбился пожарный вертолет

В Португалии разбился пожарный вертолет Пожарный вертолет разбился в Португалии, трое военных, находившихся на борту, погибли, еще двое пропали без вести.
Другие страны
30 августа 2024 г. 19:23
В Португалии разбился пожарный вертолет

Пожарный вертолет разбился в Португалии, трое военных, находившихся на борту, погибли, еще двое пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Diario de Noticias.

"Подтверждена гибель трех из пяти солдат национальной республиканской гвардии, считавшихся пропавшими без вести после того, как пожарный вертолет разбился", - говорится в публикации.

По данным издания, пилот вертолета был спасен и доставлен в больницу, еще двое военных считаются пропавшими без вести.

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