В Португалии прошли досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы состоялись в воскресенье в Португалии, несмотря на обострение эпидемической ситуации в стране из-за пандемии нового коронавируса.

Досрочные парламентские выборы состоялись в воскресенье в Португалии, несмотря на обострение эпидемической ситуации в стране из-за пандемии нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, граждане страны избирали 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (12:00, бакинское время) и работали до 19:00 (23:00). Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в ближайшее время.

Согласно данным министерства внутренней администрации, явка на выборах составила 45,66% по состоянию на 16:00 (20:00). В 2019 году к этому времени проголосовали почти 38,6% избирателей.

Двумя главными претендентами на победу являются Социал-демократическая партия, лидером которой является Руй Риу, и Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты, который возглавляет правительство Португалии с 2015 года. Тем не менее, согласно одному из последних опросов общественного мнения, ни одной политической силе не удастся получить абсолютное большинство кресел в парламенте. Это означает, что по итогам выборов может начаться этап переговоров между партиями по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера.