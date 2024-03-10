В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы состоятся в Португалии после решения об отставке премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Португалии после решения об отставке премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.

Как передает Report, гражданам предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (12:00 - бакинское) и будут работать до 19:00 (23:00 - бакинское). Предварительные итоги будут объявлены ночью.

Изначально голосование было запланировано на 2026 год. Тем не менее в ноябре 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы. Это решение было принято после того, как социалист Кошта, ставший премьером в 2015 году, объявил об отставке на фоне расследования местной прокуратуры, связанного с возможными нарушениями в проектах по добыче лития и производству водорода.

Полиция Португалии провела несколько десятков обысков, в том числе в официальной резиденции Кошты. В связи с делом был задержан Витор Эшкариа, занимавший должность главы администрации премьера. При этом прокуратура республики не предъявила никаких официальных обвинений самому Коште.