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В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы

В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы Досрочные парламентские выборы состоятся в Португалии после решения об отставке премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.
Другие страны
10 марта 2024 г. 02:14
В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы состоятся в Португалии после решения об отставке премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.

Как передает Report, гражданам предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (12:00 - бакинское) и будут работать до 19:00 (23:00 - бакинское). Предварительные итоги будут объявлены ночью.

Изначально голосование было запланировано на 2026 год. Тем не менее в ноябре 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы. Это решение было принято после того, как социалист Кошта, ставший премьером в 2015 году, объявил об отставке на фоне расследования местной прокуратуры, связанного с возможными нарушениями в проектах по добыче лития и производству водорода.

Полиция Португалии провела несколько десятков обысков, в том числе в официальной резиденции Кошты. В связи с делом был задержан Витор Эшкариа, занимавший должность главы администрации премьера. При этом прокуратура республики не предъявила никаких официальных обвинений самому Коште.

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