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В Португалии признали неконституционным указ, разрешающий эвтаназию

В Португалии признали неконституционным указ, разрешающий эвтаназию Конституционный суд (КС) Португалии признал неконституционным указ, регулирующий условия, при которых смерть с медицинской помощью не наказуема по закону.
Другие страны
31 января 2023 г. 00:34
В Португалии признали неконституционным указ, разрешающий эвтаназию

Конституционный суд (КС) Португалии признал неконституционным указ, регулирующий условия, при которых смерть с медицинской помощью не наказуема по закону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его информации, судьи КС полагают, что некоторые пункты нормы противоречат основному закону страны. Решение вынесли после того, как президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза запросил пересмотра указа в начале января для "юридической определенности".

Теперь на инициативу должен наложить вето глава государства, и она снова вернется в Собрание республики (однопалатный парламент), который уже три раза одобрял указ, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Несмотря на это, инициатива так и не вступила в силу из-за решения КС и президента.

Португальский закон чем-то схож с испанским, который в 2021 году был одобрен парламентом королевства. Тогда Испания стала четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии.

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