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    В Португалии потерпел крушение спасательный самолет

    О жертвах и причинах падения самолета, пока ничего неизвестно

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Португалии потерпел крушение спасательный самолет.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на чиновников.

    О жертвах и причинах падения самолета, который был направлен на тушение лесных пожаров, пока ничего неизвестно.

    Напомним, что жертвами лесных пожаров в Португалии стали 64 человека. Власти не исключают, что эта цифра может возрасти, так как несмотря на все усилия взять контроль над огнем пока не удается. Из-за лесных пожаров власти эвакурировали жителей 27 деревень.

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