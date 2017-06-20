Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Португалии потерпел крушение спасательный самолет.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на чиновников.

О жертвах и причинах падения самолета, который был направлен на тушение лесных пожаров, пока ничего неизвестно.

Напомним, что жертвами лесных пожаров в Португалии стали 64 человека. Власти не исключают, что эта цифра может возрасти, так как несмотря на все усилия взять контроль над огнем пока не удается. Из-за лесных пожаров власти эвакурировали жителей 27 деревень.