О нас

В Португалии потерпел крушение пожарный самолет

В Португалии потерпел крушение пожарный самолет Пожарный самолет, принимавший участие в тушении природных пожаров в Португалии, потерпел крушение.
Другие страны
16 июля 2022 г. 04:18
В Португалии потерпел крушение пожарный самолет

Пожарный самолет, принимавший участие в тушении природных пожаров в Португалии, потерпел крушение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse.

По его информации, пилот воздушного судна погиб.

В республике продолжаются многочисленные лесные пожары. Как отмечал ранее министр внутренней администрации Португалии Жузе Луиш Карнейру, в 70% случаев они начинались из-за неосторожного обращения с огнем. Другой причиной стала экстремальная жара. За неделю в результате природных пожаров в стране пострадали по меньшей мере 187 человек.

Температурный рекорд для июля, который составил 47 градусов Цельсия, был зафиксирован на севере материковой части Португалии. В пятницу испанский Институт здоровья Карлоса III констатировал, что из-за экстремальной жары в королевстве 10 и 11 июля умерли 43 человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi