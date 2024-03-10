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В Португалии началось голосование на парламентских выборах

В Португалии началось голосование на парламентских выборах Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Португалии. Гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).
Другие страны
10 марта 2024 г. 12:51
В Португалии началось голосование на парламентских выборах

Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Португалии. Гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени) и будут работать до 19:00 (23:00 по бакинскому времени). Как ожидается, предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

Изначально волеизъявление было запланировано на 2026 год. Однако в ноябре 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы. Данное решение глава государства принял после того, как социалист Антониу Кошта, ставший премьером в 2015 году, объявил об отставке на фоне расследования местной прокуратуры, связанного с возможными нарушениями в проектах по добыче лития и производству водорода.

Опросы в преддверии выборов показывали небольшое превосходство правоцентристской коалиции над Социалистической партией и рост поддержки крайне правых. Тем не менее не исключается, что ни одна политическая сила не сможет получить абсолютное большинство кресел в парламенте для беспрепятственного формирования правительства.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliyada parlament seçkiləri başlayıb

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