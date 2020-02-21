​В Португалии могут разрешить эвтаназию

Португальский парламент поддержал закон о легализации эвтаназии.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что голосование, прошедшее 20 февраля, является вторым по данному вопросу. Следующим этапом будет рассмотрение и улучшение поправок специальной комиссией.

Уточняется, что инициатором референдума стала португальская католическая церковь, которая выступает против легализации эвтаназии. Так стало известно, что данный законопроект поддерживают 50,5% жителей страны, четверть опрошенных высказалась против, а остальные — не определились.

Отметим, что эвтаназия уже легализована в таких странах, как Бельгия, Люксембург и Нидерланды.