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В Португалии из-за лесного пожара эвакуировали 1,4 тыс. человек

В Португалии из-за лесного пожара эвакуировали 1,4 тыс. человек Более 1,4 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в районе муниципалитета Одемира.
Другие страны
8 августа 2023 г. 10:26
В Португалии из-за лесного пожара эвакуировали 1,4 тыс. человек

Более 1,4 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в районе муниципалитета Одемира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Publico.

По ее данным, в результате возгорания, начавшегося в субботу, пострадали четыре человека, в том числе трое пожарных. Еще 18 человек получили помощь на месте. Лесные пожары также бушуют в районе населенных пунктов Лейрия и Орен.

В борьбе с огнем в разных частях страны задействованы более 1 тыс. человек.

Тушение пожаров осложняется сильной жарой, установившейся в Португалии. Так, в муниципалитете Сантарен температура достигла 46,4 градуса, что является рекордом в стране для 2023 года.

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Версия на английском языке 1,400 evacuated as Portugal wildfire spreads

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