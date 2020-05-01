​В Португалии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Португалии превысило 1 тысячу.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 1 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1 007, общее число заразившихся составляет 25 351. Число выздоровевших увеличилось до 1 647.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.