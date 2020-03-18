В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 640 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Португалии превысило 640. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 448 заболевших.

По данным минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 642.

Отмечается, что наибольшее количество случаев – 289 - зарегистрировано в северном регионе страны. Вторым по численности зараженных является центральный регион, где расположена столица Португалии. Там заболели 243 человека. Чаще болеют люди от 30 до 59 лет.

В среду председатель совета директоров португальского банка Santander Антониу Виейра Монтейру скончался от коронавируса. Это второй случай смерти в стране, вызванный COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.