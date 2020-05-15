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В Португалии число заразившихся COVID-19 превысило 28,5 тысячи

​В Португалии число заразившихся COVID-19 превысило 28,5 тысячи

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Португалии достигло 28 583, за сутки заболели ещё 264 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 15 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1190, число жертв увеличилось за сутки на шесть. Число выздоровевших увеличилось на 130, достигнув 3328.

Ранее сообщалось, что ВВП Португалии в прошлом квартале из-за влияния коронавируса снизился на 3,9% в реальном выражении по сравнению с последним кварталом 2019 года, а в годовом исчислении экономика страны сократилась по объёму за первый квартал года на 2,4% после роста на 2,2% в предыдущем.

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