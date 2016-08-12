 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Португалии число погибших из-за пожаров возросло до пяти человек

    В общей сложности полностью сгорели или частично пострадали от огня 208 домов

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Число жертв сильных природных пожаров в Португалии возросло до пяти: один человек, получивший тяжелые ожоги на острове Мадейра, скончался в больнице, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Ранее сообщалось о четырех погибших – трое людей, жители одного дома, погибли при пожаре на Мадейре в среду, один пожарный скончался при тушении огня в Сантареме в четверг.

    В общей сложности полностью сгорели или частично пострадали от огня 208 домов. Ущерб оценивается в 55 миллионов евро, 260 человек не могут вернуться в свои дома. Власти в ближайшее время начнут выплачивать компенсацию тем, чье имущество сгорело.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi