​В Португалии число погибших из-за пожаров возросло до пяти человек

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Число жертв сильных природных пожаров в Португалии возросло до пяти: один человек, получивший тяжелые ожоги на острове Мадейра, скончался в больнице, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось о четырех погибших – трое людей, жители одного дома, погибли при пожаре на Мадейре в среду, один пожарный скончался при тушении огня в Сантареме в четверг.

В общей сложности полностью сгорели или частично пострадали от огня 208 домов. Ущерб оценивается в 55 миллионов евро, 260 человек не могут вернуться в свои дома. Власти в ближайшее время начнут выплачивать компенсацию тем, чье имущество сгорело.