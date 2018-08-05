В Португалии бушуют более 20 пожаров из-за жары

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Более 20 пожаров бушуют в настоящее время в Португалии, только пять из них находятся на стадии завершения тушения, в Лиссабоне в субботу был побит установленный в 1981 году температурный рекорд, сообщает Гражданская защита.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в тушении принимают участие более 1300 пожарных, 14 вертолетов и самолетов, наземная техника. Самая сложная обстановка сложилась в муниципалитете Моншики. Из-за пожара в этом районе были эвакуированы более 100 местных жителей. Тушением огня здесь занимаются почти 800 пожарных, около десятка самолетов-амфибий и вертолетов.

В результате пожаров есть раненые – шестеро пострадали в огне в Сан-Бенту-ду-Кортису (район в муниципалитете Эштремош округа Эвора), двое их них в тяжелом состоянии доставлены в больницу в Лиссабоне, остальные — в больницу Эворы.

К борьбе с огнем подключены более 100 военнослужащих.

"Красный уровень" опасности из-за жары сохраняется в 11 округах Португалии, в семи из них объявлено штормовое предупреждение.