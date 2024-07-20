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Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в порту Ла-Рошель

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в порту Ла-Рошель Французские стражи порядка приступили к разгону несанкционированной акции протеста фермеров и профсоюзных деятелей в порту Ла-Рошель, применив слезоточивый газ. 
Другие страны
20 июля 2024 г. 15:12
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в порту Ла-Рошель

Французские стражи порядка приступили к разгону несанкционированной акции протеста фермеров и профсоюзных деятелей в порту Ла-Рошель, применив слезоточивый газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, протестующие не провоцировали стражей порядка и не бросали в их сторону какие-либо предметы.

Сотрудники полиции и жандармерии, призвав демонстрантов покинуть территорию порта, применили в большом количестве слезоточивый газ. Группы жандармов со щитами и дубинками начали зачищать территорию перед складами сельхозпродукции, которую заняли протестующие. Согласно кадрам трансляции, шашки со слезоточивым газом спровоцировали возгорание сухой травы вдоль дороги.

Сейчас фермеры под давлением стражей порядка перемещаются в сторону выхода с территории складов. Второй кортеж протестующих, выдвинувшийся из центра Ла-Рошель, на подходах к порту заблокировали жандармы на бронетранспортерах.

Организаторы акции призвали участников продолжить маршрут на лодках и каяках вдоль берега.

14:33

Протестующие против строительства оросительных бассейнов во Франции организовали необъявленную акцию в порту Ла-Рошель на западе страны, заблокировав несколько объектов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ранее городские власти запретили проведение акции, однако около 200 фермеров, профсоюзных деятелей и активистов-экологов на тракторах смогли проехать на территорию порта и заблокировать несколько объектов, в том числе склады агропромышленной компании Soufflet.

"Soufflet, как и другие, спекулирует интенсивными зерновыми культурами за счет земли, воды и людей, а также уничтожает доходы фермеров, чтобы увеличить свои собственные", - утверждают организаторы акции.

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Версия на английском языке French police resort to tear gas to quell protesters at La Rochelle port

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