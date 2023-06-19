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В порту Испании судно с украинской кукурузой столкнулось с сухогрузом

В порту Испании судно с украинской кукурузой столкнулось с сухогрузом Два судна столкнулись в субботу в порту испанской Таррагоны (автономное сообщество Каталония).
Другие страны
19 июня 2023 г. 13:56
В порту Испании судно с украинской кукурузой столкнулось с сухогрузом

Два судна столкнулись в субботу в порту испанской Таррагоны (автономное сообщество Каталония).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портовых властей.

По их информации, инцидент произошел, когда сухогруз Karpaty был пришвартован при разгрузке, а другое судно - Elena VE - маневрировало, чтобы причалить. "Похоже, повреждения незначительные, затрагивают только внешний корпус", - уточнили в порту, добавив, что пострадавших в результате столкновения не было. Оба судна шли под флагом Либерии.

Как передает газета Diari de Tarragona, Elena VE перевозило кукурузу из Украины.

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