В порту Бейрута после пожара обрушились силосные башни

Исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие сообщил в воскресение об обрушении нескольких силосных башен в порту Бейрута после пожара.

Исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие сообщил об обрушении нескольких силосных башен в порту Бейрута после пожара.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Рухнуло две или три башни, и вероятно, что процесс обрушения продолжится в ближайшие дни", - отметил Хамие. По словам и. о. министра, "жертв и пострадавших среди работников порта нет благодаря своевременно принятым мерам".

Ранее власти запретили приближаться к северной части бетонной конструкции, учитывая угрозу ее обрушения. Всем работникам и охранникам предписывалось держаться от конструкции на расстоянии не менее чем 100-150 м.