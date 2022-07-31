В порту Бейрута после пожара обрушились силосные башни

Исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие сообщил об обрушении нескольких силосных башен в порту Бейрута после пожара.
Как передает Report, об этом написал он в Twitter.
"Рухнуло две или три башни, и вероятно, что процесс обрушения продолжится в ближайшие дни", - отметил Хамие. По словам и. о. министра, "жертв и пострадавших среди работников порта нет благодаря своевременно принятым мерам".
Ранее власти запретили приближаться к северной части бетонной конструкции, учитывая угрозу ее обрушения. Всем работникам и охранникам предписывалось держаться от конструкции на расстоянии не менее чем 100-150 м.