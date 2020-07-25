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В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения

В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения Один человек получил ножевые ранения во время протестов в ночь на субботу в американском Портленде (штат Орегон).
Другие страны
25 июля 2020 г. 23:28
В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения

Один человек получил ножевые ранения во время протестов в ночь на субботу в американском Портленде (штат Орегон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.

Пострадавший госпитализирован. Полицейские задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.

Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда. По данным телеканала CNN, в частности, был использован слезоточивый газ.

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