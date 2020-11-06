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В США устроили погром и поджог у дома городского комиссара

В США устроили погром и поджог у дома городского комиссара Это уже четвертый за неделю случай вандализма в отношении дома городского комиссара
Другие страны
6 ноября 2020 г. 17:31
В США устроили погром и поджог у дома городского комиссара

Несколько десятков агрессивно настроенных людей устроили минувшим вечером погром и поджог у дома члена горсовета, городского комиссара американского города Портленд Дэна Райана. Как сообщает Report, об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение местного полицейского управления.

Толпа, по информации полиции, собралась сначала в городском парке, а затем целенаправленно, не обращая внимания на предупредительные призывы, направилась к дому городского комиссара, перекрывая по ходу следования движение автомобильного транспорта. По прибытии к дому собравшиеся разбили окно и бросили внутрь строения горящие факелы и баллоны с краской, а затем начали крушить посаженные у дома растения. Лишь после этого полиция предприняла активные действия и рассеяла толпу.

Власти в настоящее время проводят расследование "этого крайне тревожного проявления преступных действий, подвергших опасности жителей всего квартала". При этом в полиции отметили, что это уже четвертый за неделю случай вандализма в отношении дома городского комиссара.

О задержанных пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков.

3 ноября в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп накануне заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

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