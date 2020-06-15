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В Портленде снесли памятник президенту США

В Портленде снесли памятник президенту США

В американском Портленде участники демонстраций, начавшихся в городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе, снесли памятник третьему президенту страны Томасу Джефферсону (1801-1809 гг.). 

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Монумент стоял при входе в старшую школу имени Джефферсона на севере города.

Протестующие оставили на сброшенном памятнике надпись "рабовладелец", а рядом бросили плакат со словам "темнокожие женщины вдохновляют меня".

Отмечается, что это уже третья по счету поврежденная скульптура в Портленде.

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