В Портленде произошли стычки сторонников и противников Трампа - ВИДЕО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Органы правопорядка в субботу пресекли стычки сотен сторонников и противников президента США Дональда Трампа в американском Портленде (штат Орегон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление городской полиции.

"Офицеры полиции наблюдали за тем, как протестующие бросали [друг в друга] различные предметы, включая камни и бутылки. Несколько таких объектов были запущены в направлении блюстителей порядка около пересечения автодороги Наито-паркуэй и улицы Колумбия. Все собравшиеся в этом районе должны немедленно разойтись", - предупредили органы правопорядка на своей странице в Twitter.

Они предостерегли, что нарушение приказа повлечет за собой задержание зачинщиков и применение в их отношении спецсредств, предназначенных для подавления беспорядков. Городская полиция опубликовала снимки конфискованных у участников акций протеста бейсбольных бит, складных ножей, палок, пульверизаторов с газом и шумовых гранат. Число задержанных и пострадавших пока не сообщается.

Основные события развернулись в центре города, где собрались члены патриотической организации Patriot Prayer, поддерживающие главу Белого дома, и сторонники антифашистских объединений, несогласные с политикой действующего американского президента. Последние несли транспаранты с лозунгом "Правому сброду не место в Портленде", некоторые скандировали: "Нацисты, убирайтесь домой!". "Мы здесь для того, чтобы сражаться не с полицией, а со сторонниками Трампа", - заявил один из протестующих.