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В Портленде при стрельбе ранены восемь человек

В Портленде при стрельбе ранены восемь человек По меньшей мере восемь человек пострадали в субботу в результате стрельбы в Портленде (штат Орегон).
Другие страны
17 июля 2021 г. 20:05
В Портленде при стрельбе ранены восемь человек

По меньшей мере восемь человек пострадали в субботу в результате стрельбы в Портленде (штат Орегон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

"Восемь человек проходят лечение в связи с ранениями, полученными в результате стрельбы в центре Портленда, - говорится в заявлении на сайте полиции. - Все пострадавшие доставлены в больницу. Один человек получил опасные для жизни травмы".

По информации правоохранительного органа, преступник успел скрыться до прибытия полиции. Место происшествия на данный момент закрыто, идет расследование инцидента.

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