В Портленде неизвестный открыл стрельбу рядом со школой

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В американском городе Портленд (штат Орегон) неизвестный в пятницу открыл стрельбу около территории одной из школ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным полиции, трое учащихся были ранены и доставлены в больницы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Нападавший скрылся, его поисками занимается полиция.

ЧП со стрельбой - не редкость в американских школах. В декабре 2013 года, в американском городе Уинтер-Гарден (штат Флорида) известный открыл стрельбу у здания школы.