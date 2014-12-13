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    В Портленде неизвестный открыл стрельбу рядом со школой

    Трое учащихся ранены и доставлены в больницы

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/  В американском городе Портленд (штат Орегон) неизвестный в пятницу открыл стрельбу около территории одной из школ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным полиции, трое учащихся были ранены и доставлены в больницы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но угрозы жизни нет.

    Нападавший скрылся, его поисками занимается полиция.

    ЧП со стрельбой - не редкость в американских школах. В декабре 2013 года, в американском городе Уинтер-Гарден (штат Флорида) известный открыл стрельбу у здания школы.

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