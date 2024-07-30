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В Порт-о-Пренсе бандиты напали на кортеж премьера Гаити

В Порт-о-Пренсе бандиты напали на кортеж премьера Гаити Кортеж премьер-министра переходного периода Гаити Гарри Кониля был атакован в понедельник бандами преступников, когда он собирался покинуть больницу в столице республики Порт-о-Пренсе, сам Кониль не пострадал.
Другие страны
30 июля 2024 г. 09:07
В Порт-о-Пренсе бандиты напали на кортеж премьера Гаити

Кортеж премьер-министра переходного периода Гаити Гарри Кониля был атакован в понедельник бандами преступников, когда он собирался покинуть больницу в столице республики Порт-о-Пренсе, сам Кониль не пострадал.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила доминиканская газета Diario Libre, которая опубликовала видеозапись инцидента.

Как передает издание, нападение на кортеж премьера было совершено, когда Кониль намеревался покинуть государственную университетскую больницу в Порт-о-Пренсе, куда прибыл незапланированно. По свидетельству очевидцев, в течение некоторого времени полицейские и журналисты не могли покинуть здание больницы из-за стрельбы снаружи. После на улице произошли столкновения бандформирований с гаитянскими полицейскими и кенийскими миротворцами. Кортеж покинул место столкновения, сам Кониль не пострадал, передает Dario Libre. В течение всего дня в Порт-о-Пренсе, центр которого сейчас контролируют вооруженные формирования, сохранялась напряженная обстановка.

Кониль был назначен премьер-министром переходного периода в конце мая, в начале июня в стране было назначено переходное правительство.

Переброска кенийского миротворческого контингента в республику началась в конце июня, 25 июня в Порт-о-Пренс прибыли 400 полицейских из Кении. Они оказывают содействие местной полиции при проведении операций против преступных группировок, контролирующих значительную часть страны.

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