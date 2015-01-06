В попытке госпереворота в Гамбии обвинили двух жителей США

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Власти США предъявили обвинения двум выходцам из Гамбии в заговоре с целью организации госпереворота в этой стране. Как сообщает Report cо ссылкой на Lenta.ru, перед судом предстанут 46-летний житель Миннесоты Папа Фаал и 57-летний Черно Нджие из Техаса.

По данным прокуратуры, Фаал и Нджие, независимо друг от друга, отправились в Гамбию чтобы участвовать в беспорядках. Позднее они вернулись в США, где были арестованы. Судебные заседания по делам пройдут в Балтиморе и Миннеаполисе.

Фаал, который имеет двойное гражданство — США и Гамбии, рассказал, что в августе 2014 года он примкнул к группе заговорщиков в США. Ее участниками в основном были выходцы из Гамбии, проживающие на территории Соединенных штатов и Германии. Большинство из них имели опыт службы в вооруженных силах.

В рамках подготовки госпереворота, Фаал приобрел в Миннесоте полуавтоматические винтовки, которые позднее переправил в Гамбию.

30 декабря в гамбийской столице Банжул вооруженные люди, некоторые из которых служили в президентской гвардии, атаковали дворец главы государства. Нападавших оттеснила охрана резиденции.