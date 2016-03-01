В полутора десятках американских штатов проголосуют на праймериз

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Избиратели в 15 штатах США примут участие в первичных выборах Республиканской и Демократической партий в так называемый "супервторник".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в этот день пройдут выборы обеих партий в форме праймериз и кокусов в штатах Алабама, Арканзас, Колорадо, Джорджия, Массачусетс, Миннесота, Оклахома, Теннеси, Техас, Вермонт и Вирджиния.

Также состоятся кокусы республиканцев в штатах Аляска, Северная Дакота и Вайоминг.

Демократы проголосуют отдельно на кокусе в Американском Самоа.

По итогам первого месяца первичных выборов фаворитами праймериз Республиканской партии стали миллиардер Дональд Трамп, сенатор от штата Техас Тед Круз и сенатор от Флориды Марко Рубио.

В стане демократов основная борьба разворачивается между экс-госсекретарем Хиллари Клинтон и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

Из-за того, что в "супервторник" одновременно голосует большое число штатов, нередко кандидаты выбывают из гонки, не набрав в этот день достаточное количество делегатов съезда.

В большинстве штатов, где выборы проходят в форме праймериз, избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (15:00 мск). Кокусы пройдут в ночь со вторника на среду по Москве.

Первичные выборы в США, или праймериз, как их называют по аналогии с более новым методом голосования, носят неофициальный характер, они не предусмотрены конституцией и служат для определения перспективности того или иного кандидата для участия в выборах.