В польском порту Щецина началась выгрузка на берег американских танков Abrams

Выгрузка на берег американских танков Abrams началась в среду в порту Щецина на северо-западе Польши.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TVP.
По его информации, всего с транспортного судна будет выгружен ротный комплект из 14 танков, которые поступят на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Доставленные в Польшу Abrams были сняты с вооружения корпуса морской пехоты США. Это первая партия приобретенных Варшавой у Вашингтона американских танков.
В этом году ожидается поставка в Польшу из США еще двух ротных комплектов, что позволит польской армии сформировать первый батальон, оснащенный этими танками.
Договор о закупке этих бронированных машин был подписан в январе 2023 года, они обошлись польскому бюджету в 1,4 млрд долларов.
С 2024 года в Польшу начнут поступать первые танки Abrams другой партии в последней современной версии M1A21 SEPv3. Стоимость сделки по их приобретению составила 4,7 млрд долларов.