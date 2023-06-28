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В польском порту Щецина началась выгрузка на берег американских танков Abrams

В польском порту Щецина началась выгрузка на берег американских танков Abrams Выгрузка на берег американских танков Abrams началась в среду в порту Щецина на северо-западе Польши.
Другие страны
28 июня 2023 г. 17:25
В польском порту Щецина началась выгрузка на берег американских танков Abrams

Выгрузка на берег американских танков Abrams началась в среду в порту Щецина на северо-западе Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TVP.

По его информации, всего с транспортного судна будет выгружен ротный комплект из 14 танков, которые поступят на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Доставленные в Польшу Abrams были сняты с вооружения корпуса морской пехоты США. Это первая партия приобретенных Варшавой у Вашингтона американских танков.

В этом году ожидается поставка в Польшу из США еще двух ротных комплектов, что позволит польской армии сформировать первый батальон, оснащенный этими танками.

Договор о закупке этих бронированных машин был подписан в январе 2023 года, они обошлись польскому бюджету в 1,4 млрд долларов.

С 2024 года в Польшу начнут поступать первые танки Abrams другой партии в последней современной версии M1A21 SEPv3. Стоимость сделки по их приобретению составила 4,7 млрд долларов.

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