В Польшу прибыли около 1,8 млн беженцев с Украины

Число беженцев, которые прибывают в Польшу с Украины с начала военной операции России, достигло 1,8 млн.

Число беженцев, которые прибывают в Польшу с Украины с начала военной операции России, достигло 1,8 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

"Вчера 82 тыс. человек пересекли польско-украинскую границу. Ситуация на сегодняшний день стабилизировалась", - сказал он, информировав, что сейчас "наплыв почти наполовину меньше, чем неделю назад".

"Тем не менее наплыв беженцев очень большой. У нас 1,8 млн человек, которые с начала конфликта бежали с Украины в Польшу", - указал Вонсик. По словам замминистра, в Польшу попадают 65% всех беженцев с Украины.