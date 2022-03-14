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В Польшу прибыли около 1,8 млн беженцев с Украины

В Польшу прибыли около 1,8 млн беженцев с Украины Число беженцев, которые прибывают в Польшу с Украины с начала военной операции России, достигло 1,8 млн.
Другие страны
14 марта 2022 г. 19:14
В Польшу прибыли около 1,8 млн беженцев с Украины

Число беженцев, которые прибывают в Польшу с Украины с начала военной операции России, достигло 1,8 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

"Вчера 82 тыс. человек пересекли польско-украинскую границу. Ситуация на сегодняшний день стабилизировалась", - сказал он, информировав, что сейчас "наплыв почти наполовину меньше, чем неделю назад".

"Тем не менее наплыв беженцев очень большой. У нас 1,8 млн человек, которые с начала конфликта бежали с Украины в Польшу", - указал Вонсик. По словам замминистра, в Польшу попадают 65% всех беженцев с Украины.

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