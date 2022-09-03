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В Польше заявили о желании вернуть утраченное имущество в Украине

В Польше заявили о желании вернуть утраченное имущество в Украине Поляки желают вернуть имущество, утраченное в годы Второй мировой войны в Западной Украине, и подали в суды свыше 1,5 тыс. исков.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 06:31
В Польше заявили о желании вернуть утраченное имущество в Украине

Поляки желают вернуть имущество, утраченное в годы Второй мировой войны в Западной Украине, и подали в суды свыше 1,5 тыс. исков.

Как передает Report, об этом в беседе с изданием "Страна" заявил польский политический деятель Конрад Ренкас.

"Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсаций за недвижимость", - сказал он.

Издание отмечает, что речь идет о поляках, которых в годы Второй мировой войны насильно выселили с Украины. Теперь они желают "вернуть квартиры во Львове", невзирая на поддержку Киева властями Польши.

Юридически же вопрос реституций был закрыт еще в 1990-е годы, когда Варшава приняла соответствующий закон. Тогда польское правительство выплатило пострадавшим или их потомкам пятую часть от потерянного имущества.

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