В Польше заявили о приближении войны в Украине к "критической точке"

Евросоюз должен продолжать оказывать поддержку Украине, даже если это перестанут делать США.

Евросоюз должен продолжать оказывать поддержку Украине.

Как передает Repor со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский.

"Если американцы не продолжат военную помощь, это создаст проблему с эффективной поддержкой Украины в долгосрочной перспективе. Евросоюз должен взять на себя большую нагрузку. Но реалистично глядя на промышленные возможности, мы видим, что, несмотря на множество запущенных программ по созданию новых возможностей, таких как программа SAFE или ReARM Europe, для достижения ожидаемого эффекта потребуется время", - сказал глава BBN.

"Я ожидаю, что американцы продолжат свою поддержку, и у меня есть ощущение, что в администрации Трампа растет понимание важности помощи", - считает Луковский. Глава польской спецслужба добавил: "мы приближаемся к критической точке и, в какой-то степени, к решающему моменту в войне".

Комментируя переговоры между США и Россией по Украине, глава Бюро национальной безопасности ответил, что не видит прогресса в урегулировании.

"Россия убеждена, что она побеждает и захватывает украинскую территорию по частям. Это правда, что она добивается этого ценой огромных потерь, но нет никаких признаков того, что негативные экономические тенденции или другие обстоятельства заставят ее изменить свои цели", - заявил он.

Как подчеркнул Луковски, "единственным элементом, который может вызвать изменение в позиции России, могут стать действия США".

Он добавил, что Польша с февраля 2022 года оказала Украине поддержку, в том числе военную, на сумму почти 5 млрд евро.