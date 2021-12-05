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В Польше заявили о построении "Четвертого рейха" в Германии

В Польше заявили о построении "Четвертого рейха" в Германии Основатель и председатель правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПИС) Ярослав Качиньский сделал заявление по поводу политики Германии.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 12:53
В Польше заявили о построении Четвертого рейха в Германии
Ярослав Качиньский

Основатель и председатель правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПИС) Ярослав Качиньский сделал заявление по поводу политики Германии.

Как передает Report, об этом сообщает Wirtualna Polska.

По словам депутатов, присутствовавших на заседании парламентского клуба фракции, Качиньский сказал, что "Германия хочет построить Четвертый рейх". Он отметил, что Польша не позволит допустить такое.

В конце октября в Польше заявили об объявленной Евросоюзом войне. Польские политики заявили, что Евросоюз объявил войну стране после того, как Суд ЕС обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки за реформу судов.

По мнению депутата Януша Ковальского, Евросоюз начал новый этап гибридной войны против Польши. Он призвал Варшаву бойкотировать организацию и блокировать все ее решения до тех пор, пока в Брюсселе «не восстановят верховенство закона».

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