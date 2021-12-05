В Польше заявили о построении "Четвертого рейха" в Германии

Основатель и председатель правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПИС) Ярослав Качиньский сделал заявление по поводу политики Германии.

Основатель и председатель правящей консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПИС) Ярослав Качиньский сделал заявление по поводу политики Германии.

Как передает Report, об этом сообщает Wirtualna Polska .

По словам депутатов, присутствовавших на заседании парламентского клуба фракции, Качиньский сказал, что "Германия хочет построить Четвертый рейх". Он отметил, что Польша не позволит допустить такое.

В конце октября в Польше заявили об объявленной Евросоюзом войне. Польские политики заявили, что Евросоюз объявил войну стране после того, как Суд ЕС обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки за реформу судов.

По мнению депутата Януша Ковальского, Евросоюз начал новый этап гибридной войны против Польши. Он призвал Варшаву бойкотировать организацию и блокировать все ее решения до тех пор, пока в Брюсселе «не восстановят верховенство закона».