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В Польше заявили о намерении увеличить численность армии

В Польше заявили о намерении увеличить численность армии Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах увеличения численности армии.
Другие страны
20 января 2024 г. 22:04
В Польше заявили о намерении увеличить численность армии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах увеличения численности армии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции в Люблине.

"Мы увеличим численность армии, а также оперативные возможности Войска Польского, и я буду уделять этому гораздо большее внимание", - сказал глава Минобороны.

"Важны не только количественные показатели, но и оперативные возможности", - подчеркнул Косиняк-Камыш, пояснив, что после первых проверок он видит, что нужно сосредоточиться на подготовке и индивидуальном снаряжении солдат.

Он также добавил, что выступает за сохранение контрактов заключенных прежним руководством польского Минобороны с польскими и зарубежными производителями вооружения.

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