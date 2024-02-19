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В Польше заявили, что спецслужбы страны могли прослушивать разговоры более 100 политиков

В Польше заявили, что спецслужбы страны могли прослушивать разговоры более 100 политиков Польские спецслужбы использовали шпионское ПО Pegasus для прослушивания разговоров свыше 100 политиков в стране.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 14:55
В Польше заявили, что спецслужбы страны могли прослушивать разговоры более 100 политиков

Польские спецслужбы использовали шпионское ПО Pegasus для прослушивания разговоров свыше 100 политиков в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк в интервью газете Super Express.

"Масштабы наблюдения были больше, чем в слухах, в которых говорилось о нескольких или нескольких десятках человек", - отметил министр. Он сообщил, что вместе с главой Минюста Адамом Боднаром будет добиваться публикации списка лиц, которых прослушивали спецслужбы.

Ранее депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) и участник парламентской комиссии по расследованию использования шпионского ПО Pegasus Марчин Босацкий заявил, что речь может идти о более сотни лиц. 13 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск на совещании кабмина с президентом Анджеем Дудой подтвердил широкое использование в стране Pegasus. Глава правительства передал польскому лидеру документ, подтверждающий закупку шпионского ПО, а также его легальное и нелегальное использование. Туск подчеркнул, что список пострадавших от прослушки политиков очень большой.

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