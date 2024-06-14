В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине

Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Украины.

Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Тринадцать стран подписало эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией является лидером. Кроме наших трех государств там присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция", - сказал Косиняк-Камыш.

Он уточнил, что речь идет о "Танковой коалиции", которую представили в марте в Варшаве. Основной задачей этого союза является объединение усилий стран НАТО по поставке бронетехники Украине.