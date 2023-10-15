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В Польше завершилось голосование на парламентских выборах и референдуме

В Польше завершилось голосование на парламентских выборах и референдуме Голосование на очередных парламентских выборах и референдуме завершилось в Польше. Избирательные участки закрылись по всей стране в 21:00 по местному времени (23:00 - бакинское) после 14 часов работы.
Другие страны
15 октября 2023 г. 23:51
В Польше завершилось голосование на парламентских выборах и референдуме

Голосование на очередных парламентских выборах и референдуме завершилось в Польше. Избирательные участки закрылись по всей стране в 21:00 по местному времени (23:00 - бакинское) после 14 часов работы.

Как передает Report, согласно последним данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), по состоянию на 17:00 (19:00 - бакинское) явка составляла рекордные 57,54%. Местные СМИ сообщали о больших очередях у избирательных участков, сохранявшихся до позднего вечера.

Выборы прошли без серьезных нарушений.

Граждане Польши выбирали 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Одновременно в республике состоялся референдум с вопросами о пенсионном возрасте, продаже госпредприятий, миграционной политике и безопасности польско-белорусской границы.

ГИК начинает подсчет голосов и намерена представить первые официальные данные уже в понедельник, а окончательные итоги - 17 октября.

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Версия на азербайджанском языке Polşada parlament seçkiləri və referendum başa çatıb

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