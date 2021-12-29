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В Польше зафиксировали антирекорд по числу смертей от коронавируса

В Польше зафиксировали антирекорд по числу смертей от коронавируса В Польше за сутки зарегистрировали 794 летальных случая вследствие заражения коронавирусом.
Другие страны
29 декабря 2021 г. 12:26
В Польше зафиксировали антирекорд по числу смертей от коронавируса

В Польше за сутки зарегистрировали 794 летальных случая вследствие заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщают в среду европейские СМИ.

Это самый высокий суточный показатель смертности за сутки в стране за время нынешней, четвертой, волны пандемии COVID-19, отмечается в сообщениях.

За минувшие сутки в Польше выявили свыше 15,5 тыс. новых случаев коронавируса.

Советник польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан накануне заявил, что на Польшу в скором времени обрушится коронавирусное "цунами" и число госпитализированных достигнет 1 млн человек.

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