В Польше зафиксировали антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек

Новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса зафиксирован в Польше - за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 143 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве здравоохранения Польши.

По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зафиксировали 367 летальных исходов: 69 человек умерли непосредственно от COVID-19, еще 298 - от сопутствующих заболеваний.

С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 466 679 человек, скончались 6 842 пациента. Выздоровели около 177,7 тысячи инфицированных.

Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса – с субботы в стране закроются театры, кинотеатры, музеи, также временно закроются галереи и многие магазины.