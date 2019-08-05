В Польше задержаны около 20 выходцев из Чечни и Армении

Польская полиция задержала в понедельник в Кракове около 20 выходцев из Чечни и Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на Новости Армении, они планировали выяснять отношения с польскими футбольными хулиганами у крупного торгового центра М1.

Как сообщает Польское телевидение, причиной несостоявшегося конфликта был раздел рынка нелегальной торговли сигаретами. По неофициальной информации, полиция заранее узнала о готовящейся встрече двух враждующих групп. Сообщается, что в ходе задержаний были обнаружены оружие и наркотики.