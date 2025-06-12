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В Польше задержали троих подозреваемых в подготовке теракта по примеру Брейвика

В Польше задержали троих подозреваемых в подготовке теракта по примеру Брейвика Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех молодых людей, планировавших теракт по примеру норвежского террориста Андерса Брейвика и австралийского массового убийцы Брентона Тарранта.
Другие страны
12 июня 2025 г. 11:21
В Польше задержали троих подозреваемых в подготовке теракта по примеру Брейвика

Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех молодых людей, планировавших теракт по примеру норвежского террориста Андерса Брейвика и австралийского массового убийцы Брентона Тарранта.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

"В Ольштыне задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта. Это уже третий обвиняемый в расследовании, которое курирует окружная прокуратура в Ольштыне. Ранее сотрудники задержали двух его коллег по этому делу", - отметил он.

Следствием установлено, что они собирали в интернете информацию об использовании огнестрельного оружия, позициях для стрельбы и ведении боевых действий на открытой местности и в закрытых помещениях, также посещали стрельбища и проводили военно-тактические учения. Они собирали пиротехнику и инструкции по изготовлению взрывных систем.

"Подозреваемые черпали вдохновение в деятельности таких массовых убийц, как Андерс Брейвик, Брентон Таррант и Тимоти Маквей. Они были очарованы их идеологией", - сообщил Добжиньский.

В отношении двоих мужчин была избрана мера пресечения в виде временного ареста, а в отношении третьего окружной суд в Ольштыне применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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