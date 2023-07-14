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В Польше задержали последователя ИГ, планировавшего теракт

В Польше задержали последователя ИГ, планировавшего теракт Вроцлавский отдел Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержал 18-летнего последователя международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего устроить теракт с помощью "пояса шахида" на территории страны.
Другие страны
14 июля 2023 г. 12:05
В Польше задержали последователя ИГ, планировавшего теракт

Вроцлавский отдел Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержал 18-летнего последователя международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего устроить теракт с помощью "пояса шахида" на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что молодой человек регулярно контактировал с лицами, которые представлялись членами ИГ. Силовики после задержания фигуранта провели обыск в месте его проживания и обнаружили доказательства тому, что тот собирал сведения и составляющие для изготовления "пояса шахида".

Прокурор предъявил фигуранту обвинение в участии в организованной преступной группе, направленной на совершение теракта, а также обвинение в планировании проведения теракта. Молодому человеку грозило до 10 лет лишения свободы, однако по ходатайству прокурора суд принял решение о трехмесячном аресте.

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Версия на азербайджанском языке Polşada dövlət idarəsini partlatmaq istəyən radikal islamçı həbs edilib

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