В Польше задержали гражданку Беларуси по обвинению в шпионаже

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Беларуси.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил порталу onet.pl представитель прокуратуры Мазовецкого воеводства.

"В ходе следствия прокурор установил, что женщина в течение нескольких месяцев по зданию Комитета государственной безопасности Беларуси передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры", - сказал он.

Имя задержанной не сообщается. Если ее вина будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.