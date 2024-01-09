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В Польше задержали гражданку Беларуси по обвинению в шпионаже

В Польше задержали гражданку Беларуси по обвинению в шпионаже Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Беларуси.
Другие страны
9 января 2024 г. 12:03
В Польше задержали гражданку Беларуси по обвинению в шпионаже

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил порталу onet.pl представитель прокуратуры Мазовецкого воеводства.

"В ходе следствия прокурор установил, что женщина в течение нескольких месяцев по зданию Комитета государственной безопасности Беларуси передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры", - сказал он.

Имя задержанной не сообщается. Если ее вина будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.

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Версия на английском языке Belarus citizen detained in Poland on espionage charges

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