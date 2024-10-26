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В Польше задержали четырех диверсантов, пересылавших бомбы курьерскими службами

В Польше задержали четырех диверсантов, пересылавших бомбы курьерскими службами Польские спецслужбы задержали четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, их подозревают в пересылке курьерскими службами взрывчатых веществ.
Другие страны
26 октября 2024 г. 02:08
В Польше задержали четырех диверсантов, пересылавших бомбы курьерскими службами

Польские спецслужбы задержали четырех членов действовавшей в странах ЕС диверсионной группы, их подозревают в пересылке курьерскими службами взрывчатых веществ.

Как передает Report, об этом сообщила национальная прокуратура Польши.

"В ходе расследования были задержаны четыре человека, а затем временно арестованы причастные к деятельности выявленной диверсионно-взрывной группы международного характера, им были предъявлены обвинения по статье 130 §7 и 8 Уголовного кодекса (cовершение, а также подготовка актов диверсии, саботажа и терроризма - ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Расследование ведется прокуратурой республики совместно с Агентством внутренней безопасности (польской спецслужбой) с августа.

По данным следствия, группа занималась отправкой через курьерские компании в страны ЕС и Великобританию посылок со скрытыми в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной и воздушной транспортировке. Конечной целью злоумышленников, по версии польской стороны, было использование такого канала для отправки посылок со взрывчаткой в Канаду и США.

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