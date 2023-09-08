В Польше задержали четверых организаторов нелегальной миграции из Беларуси

Центральное следственное бюро полиции Польши задержало четырех поляков по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов из Беларуси в страны Западной Европы.

Центральное следственное бюро полиции Польши задержало четырех поляков по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов из Беларуси в страны Западной Европы.

Как передает Report, об этом сообщает RMF FM.

Полицейские из Люблинского воеводского управления полиции расследуют деятельность международной преступной группировки. Ее члены организовывали нелегальных мигрантов для пересечения белорусско-польской границы и дальнейшего путешествия – обычно в Германию. Стоимость переправки в Западную Европу начиналась от 1 000 злотых за человека (250 долларов).

Группа действовала по меньшей мере два месяца.

Задержанным предъявили обвинения в участии и руководстве организованной преступной группой, а также в организации незаконного пересечения границы. Трем лицам также предъявили обвинение в хранении наркотиков. Задержанных взяли под стражу на три месяца.