В Польше высокопоставленные генералы решили уйти в отставку

Начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами страны генерал Томаш Пиотровский подали прошение об отставке.

Начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами страны генерал Томаш Пиотровский подали прошение об отставке. Причины их решения не уточняются.

Как передает Report, об этом сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на пресс-секретаря Генштаба польской армии Ионны Клейшмит.

Она подчеркнула, что Анджейчак, как и любой солдат, имеет право уйти с должности без объяснения причин.

Представитель Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский также сообщили PAP, что Пиотровский расторг свои трудовые отношения.