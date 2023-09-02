В Польше выросло число заболевших легионеллезом

В Польше число инфицированных легионеллезом людей растет.

В Польше число инфицированных легионеллезом людей растет.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом рассказал начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.

По словам начальника санитарно-эпидемиологической станции, на текущий момент количество инфицированных легионеллезом в Польше достигло 158. Больше всего зараженных "болезнью легионеров" в Жешуве - 106. Также заболели 36 жителей жешувского района.

Вспышку заболевания зафиксировали в Жешуве Подкарпатского воеводства в августе - рядом с украинской границей. Позже легионеллез распространился и на другие регионы.

Легионеллез - тяжелое респираторное заболевание. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что болезнью можно заразиться при вдыхании зараженных бактерией L. pneumophila аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды.